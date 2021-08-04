Водителя-хама уволили после попытки высадить из маршрутки программиста с ДЦП Ивана Бакаидова
Петербургская транспортная компания разобралась в скандальном инциденте и извинилась перед парнем, на которого "наехал" их сотрудник.
Фото © LIFE
Водитель маршрутки, который в грубой форме отказывался везти пассажира-инвалида Ивана Бакаидова, был уволен после скандального инцидента. Об этом транспортная компания сообщила самому Ивану, связавшись с ним, чтобы принести извинения.
"Отписалась в "Вотсапе" тpанспортная компания, изучили записи, допросили водителя и... уволили. Очень извинялись", — написал он на страничке во "ВКонтакте".
Ранее Иван Бакаидов рассказал, как пожилой водитель из числа приезжих пытался высадить его из маршрутки во время ливня. За программиста с ДЦП вступился один из пассажиров, благодаря чему Иван добрался до места назначения.
"Я не Стивен Хокинг". Как программист с ДЦП Иван Бакаидов пытается изменить жизнь всех, кто не может говорить
Напомним, что Иван Бакаидов создал программы, которые позволяют людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы общаться. Для этого достаточно нажимать одну кнопку. Или просто смотреть в экран — печатать за вас будут глаза. Лайф даже приезжал домой к Ивану и узнал, как живёт человек с ДЦП, которого многие называют русским Стивеном Хокингом.
Комментариев: 0