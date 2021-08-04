Водителя-хама уволили после попытки высадить из маршрутки программиста с ДЦП Ивана Бакаидова

Водитель маршрутки, который в грубой форме отказывался везти пассажира-инвалида Ивана Бакаидова, был уволен после скандального инцидента. Об этом транспортная компания сообщила самому Ивану, связавшись с ним, чтобы принести извинения.

"Отписалась в "Вотсапе" тpанспортная компания, изучили записи, допросили водителя и... уволили. Очень извинялись", — написал он на страничке во "ВКонтакте".

Ранее Иван Бакаидов рассказал, как пожилой водитель из числа приезжих пытался высадить его из маршрутки во время ливня. За программиста с ДЦП вступился один из пассажиров, благодаря чему Иван добрался до места назначения.