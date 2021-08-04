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Водителя-хама уволили после попытки высадить из маршрутки программиста с ДЦП Ивана Бакаидова

Петербургская транспортная компания разобралась в скандальном инциденте и извинилась перед парнем, на которого "наехал" их сотрудник.

4 августа, 15:56

Фото © LIFE

Водитель маршрутки, который в грубой форме отказывался везти пассажира-инвалида Ивана Бакаидова, был уволен после скандального инцидента. Об этом транспортная компания сообщила самому Ивану, связавшись с ним, чтобы принести извинения.

"Отписалась в "Вотсапе" тpанспортная компания, изучили записи, допросили водителя и... уволили. Очень извинялись", написал он на страничке во "ВКонтакте".

Ранее Иван Бакаидов рассказал, как пожилой водитель из числа приезжих пытался высадить его из маршрутки во время ливня. За программиста с ДЦП вступился один из пассажиров, благодаря чему Иван добрался до места назначения.

"Я не Стивен Хокинг". Как программист с ДЦП Иван Бакаидов пытается изменить жизнь всех, кто не может говорить

"Я не Стивен Хокинг". Как программист с ДЦП Иван Бакаидов пытается изменить жизнь всех, кто не может говорить

Напомним, что Иван Бакаидов создал программы, которые позволяют людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы общаться. Для этого достаточно нажимать одну кнопку. Или просто смотреть в экран — печатать за вас будут глаза. Лайф даже приезжал домой к Ивану и узнал, как живёт человек с ДЦП, которого многие называют русским Стивеном Хокингом.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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