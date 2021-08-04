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Власти Петербурга рассказали о влиянии пандемии коронавируса на строительную отрасль

На поддержку отрасли были выделены дополнительные средства. В частности, на субсидирование ипотечной ставки направили около 42 миллиардов рублей.

4 августа, 15:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко заявил, что, несмотря на трудности в связи с пандемией, строительная отрасль продолжает безостановочно развиваться. Во многом это происходит благодаря поддержке как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Изменение цен на основные группы строительных материалов понесло за собой нахождение оптимальных решений в бизнесе, отметил вице-губернатор. По его словам, многим пришлось искать внутренние резервы, однако строители и сейчас продолжают поиск путей оптимизации расходов.

"Но стройка идёт, это не может не радовать. Это понятный, реальный сектор экономики, который является двигателем дальнейшего развития с мультипликативным эффектом один к шести", отметил он в интервью газете "Петербургский дневник".

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В качестве примера поддержки строительного бизнеса Линченко привёл субсидирование ипотечной ставки. На него было выделено около 42 миллиардов рублей, в строительную отрасль это привлекло около 4 триллионов рублей, а также задействовало накопления домохозяйств.

"Сектор экономики получил около 20–25 триллионов рублей косвенного финансирования с сопутствующими отраслями, которое даст эффект и в будущем", отметил вице-губернатор.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о катастрофической нехватке строителей на объектах и в связи с этим сообщил о возможном упрощении процедуры ввоза трудовых мигрантов на стройки.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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