Власти Петербурга рассказали о влиянии пандемии коронавируса на строительную отрасль

Вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко заявил, что, несмотря на трудности в связи с пандемией, строительная отрасль продолжает безостановочно развиваться. Во многом это происходит благодаря поддержке как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Изменение цен на основные группы строительных материалов понесло за собой нахождение оптимальных решений в бизнесе, отметил вице-губернатор. По его словам, многим пришлось искать внутренние резервы, однако строители и сейчас продолжают поиск путей оптимизации расходов.

"Но стройка идёт, это не может не радовать. Это понятный, реальный сектор экономики, который является двигателем дальнейшего развития с мультипликативным эффектом один к шести", — отметил он в интервью газете "Петербургский дневник".

В качестве примера поддержки строительного бизнеса Линченко привёл субсидирование ипотечной ставки. На него было выделено около 42 миллиардов рублей, в строительную отрасль это привлекло около 4 триллионов рублей, а также задействовало накопления домохозяйств.

"Сектор экономики получил около 20–25 триллионов рублей косвенного финансирования с сопутствующими отраслями, которое даст эффект и в будущем", — отметил вице-губернатор.