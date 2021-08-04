ОБСЕ отказалась наблюдать за парламентскими выборами в России

ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требования ограничить число наблюдателей. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте международной структуры. Причиной ограничений российская сторона назвала санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

"ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на грядущие выборы в Думу из-за ограничений, введённых властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", — указано в сообщении.

В ОБСЕ пояснили, что для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

Напомним, что антиковидные ограничения на предстоящих выборах действуют не только в отношении наблюдателей. Соглашение о проведении безопасного голосования подписали в конце июля шесть партий. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, также обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.