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ОБСЕ отказалась наблюдать за парламентскими выборами в России

Организация не согласилась с введённым российской стороной ограничением по числу наблюдателей на фоне пандемии коронавируса и решила не делегировать никого вообще.

4 августа, 15:41

Фото © Wikipedia.org

ОБСЕ не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требования ограничить число наблюдателей. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте международной структуры. Причиной ограничений российская сторона назвала санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

"ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на грядущие выборы в Думу из-за ограничений, введённых властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", — указано в сообщении.

В ОБСЕ пояснили, что для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

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Напомним, что антиковидные ограничения на предстоящих выборах действуют не только в отношении наблюдателей. Соглашение о проведении безопасного голосования подписали в конце июля шесть партий. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, также обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.

По последним данным, в России от ковида привиты 47% членов избиркомов. Более 40 регионов при этом перешагнули 50%-ный показатель по вакцинации работников комиссий, а в нескольких субъектах он даже выше 80%.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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