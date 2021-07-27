Пять партий присоединились к соглашению "Единой России" по безопасным выборам
Ответственные политические силы "не имеют права игнорировать" этот вопрос, отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Фото © "Единая Россия"
Пять российских партий подписали предложенное "Единой Россией" соглашение "За безопасные выборы". Как сообщает РИА "Новости", среди них — ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Зелёные".
Отмечается, что церемония подписания документа прошла в Центральной избирательной комиссии. При этом секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что ответственные политические силы "не имеют права игнорировать" вопрос безопасности. Он также добавил, что к соглашению могут присоединиться все желающие партии.
"Независимо от политических взглядов, по нашему мнению, участники избирательной кампании должны думать о здоровье и безопасности наших граждан", — указал Турчак.
Напомним, ранее "Единая Россия" призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, тоже обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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