Пять партий присоединились к соглашению "Единой России" по безопасным выборам

Пять российских партий подписали предложенное "Единой Россией" соглашение "За безопасные выборы". Как сообщает РИА "Новости", среди них — ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Новые люди" и "Зелёные".

Отмечается, что церемония подписания документа прошла в Центральной избирательной комиссии. При этом секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что ответственные политические силы "не имеют права игнорировать" вопрос безопасности. Он также добавил, что к соглашению могут присоединиться все желающие партии.

"Независимо от политических взглядов, по нашему мнению, участники избирательной кампании должны думать о здоровье и безопасности наших граждан", — указал Турчак.

Напомним, ранее "Единая Россия" призвала все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. В нём, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, тоже обновил список антиковидных рекомендаций для участников думских выборов.