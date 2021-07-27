Оксана Пушкина предложила переименовать День защитника Отечества

Депутат Госдумы Оксана Пушкина выступила за переименование Дня защитника Отечества в День защитников и защитниц. Парламентарий отметила, что с этим праздником в РФ уже давно поздравляют и женщин, так как среди российских военнослужащих более 41 тысячи представительниц прекрасного пола.

Она привела статистику Минобороны, согласно которой среди женщин-военнослужащих около четырёх тысяч офицеров, в том числе 44 полковника. Более 30 тысяч россиянок служат по контракту солдатами и сержантами, около 7 тысяч — прапорщиками и мичманами. Порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях, а ещё почти полторы тысячи представительниц слабого пола являются в армии федеральными госслужащими. За успехи в военной службе только в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, в том числе 24 боевые. Ведомственными медалями и знаками отметили ещё почти восемь тысяч дам.

"Кстати говоря, в России постоянно растёт конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. И показатели эти значительно выше, чем у юношей. На данный момент в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток. Поэтому вполне логично, если праздник будет переименован с учётом активной роли женщин во всех областях и мирового тренда на гендерное равенство", — отметила Пушкина.