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Оксана Пушкина предложила переименовать День защитника Отечества

Депутат считает, что это необходимо из-за активной роли женщин во всех областях и мирового тренда на гендерное равенство.

27 июля, 14:02
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Депутат Госдумы Оксана Пушкина выступила за переименование Дня защитника Отечества в День защитников и защитниц. Парламентарий отметила, что с этим праздником в РФ уже давно поздравляют и женщин, так как среди российских военнослужащих более 41 тысячи представительниц прекрасного пола.

Она привела статистику Минобороны, согласно которой среди женщин-военнослужащих около четырёх тысяч офицеров, в том числе 44 полковника. Более 30 тысяч россиянок служат по контракту солдатами и сержантами, около 7 тысяч — прапорщиками и мичманами. Порядка 272 тысяч работают в воинских частях и организациях, а ещё почти полторы тысячи представительниц слабого пола являются в армии федеральными госслужащими. За успехи в военной службе только в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, в том числе 24 боевые. Ведомственными медалями и знаками отметили ещё почти восемь тысяч дам.

"Кстати говоря, в России постоянно растёт конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. И показатели эти значительно выше, чем у юношей. На данный момент в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток. Поэтому вполне логично, если праздник будет переименован с учётом активной роли женщин во всех областях и мирового тренда на гендерное равенство", — отметила Пушкина.

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А ранее Минобороны запустило историко-познавательный проект "Героини Великой Победы", посвящённый женщинам, в годы Великой Отечественной войны вставшим наряду с мужчинами на защиту Родины.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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