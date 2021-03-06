Боевые подвиги и самоотверженный труд: Минобороны в преддверии 8 Марта запустило проект "Героини Великой Победы"
В его основу легли архивные документы о подвигах фронтовичек.
В годы Великой Отечественной войны женщины наряду с мужчинами встали на защиту Родины. В преддверии Международного женского дня Минобороны запустило историко-познавательный проект "Героини Великой Победы".
В его основу легли архивные документы о подвигах фронтовичек — наградные материалы, страницы газет, приказы командования и многое другое. За боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной армии около 150 тысяч женщин-военнослужащих получили награды, ордена и медали, 90 из них были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Раздел открывает докладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е. Никифоровой в Главное политическое управление РККА, поданная в мае 1944 года. В ней приводятся подробные примеры героизма представительниц прекрасного пола самых разных военных специальностей на фронтах Великой Отечественной войны.
В документе упоминаются великие заслуги женщин в санитарных учреждениях Красной армии, сложный боевой путь девушек-снайперов и авиаторов, среди последних — 14 Героев Советского Союза. Также в проекте представлен фотоальбом 84-й дивизии ПВО "Слава девушкам-воинам!".
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