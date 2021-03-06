Словакия начала отправлять пациентов с коронавирусом в Германию и Польшу из-за нехватки мест в реанимации

Словакия начала отправлять тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Германию и Польшу из-за нехватки мест в отделениях реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что в настоящее время госпитализировано максимальное с начала пандемии число человек в тяжёлом состоянии — 349, в палатах интенсивной терапии практически не осталось коек.

В субботу первых двух пациентов направили в Германию, их приняла клиника Дортмунда. Также больные коронавирусом переведены в специализированную ковидную больницу в Горлице (Польша).

За минувшие сутки в Словакии выявлено 2552 случая заражения коронавирусом, что на 99 больше, чем днём ранее. Общее число инфицированных с начала пандемии — 322 104, скончалось 7739 человек.

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