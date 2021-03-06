Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Словакия начала отправлять пациентов с коронавирусом в Германию и Польшу из-за нехватки мест в реанимации

За минувшие сутки в стране подтверждено 2552 случая заражения.

6 марта 2021, 21:22
<p>Фото © ТАСС / CTK</p>

Фото © ТАСС / CTK

Словакия начала отправлять тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Германию и Польшу из-за нехватки мест в отделениях реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Отмечается, что в настоящее время госпитализировано максимальное с начала пандемии число человек в тяжёлом состоянии — 349, в палатах интенсивной терапии практически не осталось коек.

В субботу первых двух пациентов направили в Германию, их приняла клиника Дортмунда. Также больные коронавирусом переведены в специализированную ковидную больницу в Горлице (Польша).

Премьер Словакии резко отреагировал на призыв отказаться от российской вакцины "Спутник V"

Премьер Словакии резко отреагировал на призыв отказаться от российской вакцины "Спутник V"

За минувшие сутки в Словакии выявлено 2552 случая заражения коронавирусом, что на 99 больше, чем днём ранее. Общее число инфицированных с начала пандемии — 322 104, скончалось 7739 человек.

Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта. Позже у словацкого премьера Матовича спросили, что тот пообещал Москве в обмен на поставки препарата от ковида. Он ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Затем премьер пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной посчитали его слова оскорбительными и потребовали извинений. Позже сам Матович, а также МИД Словакии принесли извинения Киеву.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Премьер Словакии резко отреагировал на призыв отказаться от российской вакцины "Спутник V"

сегодня в 01:43

"Северный поток – 2" назвали мостом между Россией и Евросоюзом

сегодня в 12:04

Укушенный офицер и слезоточивый газ: в Цюрихе полиция разогнала несанкционированную акцию феминисток — видео

сегодня в 21:12

Боевые подвиги и самоотверженный труд: Минобороны в преддверии 8 Марта запустило проект "Героини Великой Победы"

сегодня в 21:47

Что стало с актёрами из "Неуловимых мстителей" и как они выжили на опасных съёмках

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1