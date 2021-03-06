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Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"

Глава Минздрава напомнил, что прививку этим препаратом уже сделали миллионы людей.

6 марта 2021, 17:42
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/about-vaccine/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Министр здравоохранения РФ внёс предложение о включении вакцины российского производства "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, в ходе видеобеседы с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"На сегодняшний день вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю CoViD-19 и не имеет серьёзных побочных эффектов. Вакцина, по сути, стала мировым бестселлером", — приводятся в сообщении слова российского министра.

Мадуро привился от коронавируса вакциной "Спутник V" — видео

Мадуро привился от коронавируса вакциной "Спутник V" — видео

Ранее качество российской вакцины "Спутник V" высоко оценил главный инфекционист США.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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