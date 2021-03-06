Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"

Министр здравоохранения РФ внёс предложение о включении вакцины российского производства "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, в ходе видеобеседы с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"На сегодняшний день вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю CoViD-19 и не имеет серьёзных побочных эффектов. Вакцина, по сути, стала мировым бестселлером", — приводятся в сообщении слова российского министра.