Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение вакцины "Спутник V"
Глава Минздрава напомнил, что прививку этим препаратом уже сделали миллионы людей.
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Министр здравоохранения РФ внёс предложение о включении вакцины российского производства "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, в ходе видеобеседы с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"На сегодняшний день вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю CoViD-19 и не имеет серьёзных побочных эффектов. Вакцина, по сути, стала мировым бестселлером", — приводятся в сообщении слова российского министра.
Ранее качество российской вакцины "Спутник V" высоко оценил главный инфекционист США.
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