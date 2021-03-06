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Главный инфекционист США высоко оценил вакцину "Спутник V"

Он считает, что поступающая о ней информация выглядит неплохо и обнадёживающе.

6 марта 2021, 12:35
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Вакцина российского производства "Спутник V" удостоилась высокой оценки от главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Своё мнение о вакцине он высказал в беседе с греческим телеканалом Skai.

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", — рассказал Фаучи.

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Инфекционист также отметил, что не переживает из-за побочных эффектов вакцин. С его слов, вероятность их возникновения минимальна, зато тесты, проведённые в США с вакцинами с М-РНК Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность.

Напоминаем, что недавно "Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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