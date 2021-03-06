Главный инфекционист США высоко оценил вакцину "Спутник V"
Он считает, что поступающая о ней информация выглядит неплохо и обнадёживающе.
Фото © ТАСС
Вакцина российского производства "Спутник V" удостоилась высокой оценки от главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Своё мнение о вакцине он высказал в беседе с греческим телеканалом Skai.
"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", — рассказал Фаучи.
Инфекционист также отметил, что не переживает из-за побочных эффектов вакцин. С его слов, вероятность их возникновения минимальна, зато тесты, проведённые в США с вакцинами с М-РНК Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность.
Напоминаем, что недавно "Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире.
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