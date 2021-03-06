Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о своём смертельном диагнозе

"У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить", — рассказал он изданию Starhit .

Он добавил, что проходит бесплатное лечение в госклинике. Сначала ему было непросто справляться с последствиями капельниц. Сафронов сравнил это с ужасным похмельем, когда тошнит и кружится голова. Это состояние погружало его в депрессию, признался фокусник. Он отметил, что ему казалось, будто всё очень плохо и ничего не получится. Мало того, иллюзионисту снились кошмары.