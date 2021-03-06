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Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о своём смертельном диагнозе

Ему пришлось пережить множество капельниц и последствий после них.

6 марта 2021, 12:19

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Иллюзионист и бывший ведущий популярного телешоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы. Прогнозы медиков не очень утешительные.

"У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить", — рассказал он изданию Starhit.

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Он добавил, что проходит бесплатное лечение в госклинике. Сначала ему было непросто справляться с последствиями капельниц. Сафронов сравнил это с ужасным похмельем, когда тошнит и кружится голова. Это состояние погружало его в депрессию, признался фокусник. Он отметил, что ему казалось, будто всё очень плохо и ничего не получится. Мало того, иллюзионисту снились кошмары.

А ещё Лайф рассказывал, что актёр из сериала "Сваты" Иван Марченко умер от рака в 43 года. Марченко снимался в целом ряде популярных у российского зрителя проектов. Это и "Ментовские войны. Одесса", и "Возвращение Мухтара", засветился в "Дедушке моей мечты", "Последнем кордоне" и "Женском докторе". Кроме того, он сыграл в сериале "Сваты-6", который горячо любят как на Украине, так и в России.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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