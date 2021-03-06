Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о своём смертельном диагнозе
Ему пришлось пережить множество капельниц и последствий после них.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Иллюзионист и бывший ведущий популярного телешоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы. Прогнозы медиков не очень утешительные.
"У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить", — рассказал он изданию Starhit.
Он добавил, что проходит бесплатное лечение в госклинике. Сначала ему было непросто справляться с последствиями капельниц. Сафронов сравнил это с ужасным похмельем, когда тошнит и кружится голова. Это состояние погружало его в депрессию, признался фокусник. Он отметил, что ему казалось, будто всё очень плохо и ничего не получится. Мало того, иллюзионисту снились кошмары.
А ещё Лайф рассказывал, что актёр из сериала "Сваты" Иван Марченко умер от рака в 43 года. Марченко снимался в целом ряде популярных у российского зрителя проектов. Это и "Ментовские войны. Одесса", и "Возвращение Мухтара", засветился в "Дедушке моей мечты", "Последнем кордоне" и "Женском докторе". Кроме того, он сыграл в сериале "Сваты-6", который горячо любят как на Украине, так и в России.
Выбор редакции
Сергей Сафронов: На "Битву экстрасенсов" я теперь точно не вернусь
9 лайфхаков от врачей, которыми они делятся только с друзьями
В Карелии отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Главный инфекционист США высоко оценил вакцину "Спутник V"
Московские росгвардейцы поздравили женщин-медиков с 8 Марта
Комментариев: 0