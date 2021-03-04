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Папа, умирая от рака, написал для сына прощальную книгу, которая поможет малышу принять его смерть

Парень боролся с болезнью изо всех сил, но, когда понял, что битва проиграна, решил оставить мальчику мудрое послание.

4 марта 2021, 12:42

Фото © Facebook / Aria Nikjooy, Twitter / GranadaReports

Три года назад педиатра Арию Никджоя из Манчестера, Англия, во время дежурства настигла жуткая головная боль. Сначала доктор не придал этому значения, но та вернулась с новой силой и стала просто невыносимой. Обследование дало неутешительный результат: в 27 лет у парня диагностировали злокачественную опухоль мозга.

Фото © Facebook / Aria Nikjooy, Twitter / GranadaReports

Фото © Facebook / Aria Nikjooy, Twitter / GranadaReports

Последовало изнурительное лечение, несколько операций, болезнь на время отступала, но возвращалась раз за разом. А в это время подрастал его маленький сын, которому нужно было объяснить, почему папе плохо, почему его рвёт, почему он спит днём. И Ария, несмотря на то что после одной из операций ему пришлось заново учиться ходить, говорить, есть и писать, решил создать для малыша книгу. Он в мягкой форме объяснил, что бывает так, когда родители болеют.

Он был в худшем состоянии, в котором только мог находиться, но у него всё ещё была мотивация писать книги для нашего сына

Наоми, вдова

Фото © Twitter / DyingMatters

Фото © Twitter / DyingMatters

Ария и его жена Наоми обратились в несколько издательств, и в одном из них книгу согласились опубликовать. Папа сам успел её прочесть сыну, прежде чем болезнь окончательно взяла верх, пишет Manchester Evening News. Перед смертью 30-летний педиатр успел написать и вторую книгу, где рассказал малышу про важность семьи. И эти подарки станут для мальчика бесценными.

Мама "самого толстого мальчика в мире" рассказала, что происходило с ним перед смертью

Мама "самого толстого мальчика в мире" рассказала, что происходило с ним перед смертью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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