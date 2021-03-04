Папа, умирая от рака, написал для сына прощальную книгу, которая поможет малышу принять его смерть

Три года назад педиатра Арию Никджоя из Манчестера, Англия, во время дежурства настигла жуткая головная боль. Сначала доктор не придал этому значения, но та вернулась с новой силой и стала просто невыносимой. Обследование дало неутешительный результат: в 27 лет у парня диагностировали злокачественную опухоль мозга.

Фото © Facebook / Aria Nikjooy, Twitter / GranadaReports

Последовало изнурительное лечение, несколько операций, болезнь на время отступала, но возвращалась раз за разом. А в это время подрастал его маленький сын, которому нужно было объяснить, почему папе плохо, почему его рвёт, почему он спит днём. И Ария, несмотря на то что после одной из операций ему пришлось заново учиться ходить, говорить, есть и писать, решил создать для малыша книгу. Он в мягкой форме объяснил, что бывает так, когда родители болеют.

Он был в худшем состоянии, в котором только мог находиться, но у него всё ещё была мотивация писать книги для нашего сына Наоми, вдова

Фото © Twitter / DyingMatters

Ария и его жена Наоми обратились в несколько издательств, и в одном из них книгу согласились опубликовать. Папа сам успел её прочесть сыну, прежде чем болезнь окончательно взяла верх, пишет Manchester Evening News. Перед смертью 30-летний педиатр успел написать и вторую книгу, где рассказал малышу про важность семьи. И эти подарки станут для мальчика бесценными.

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