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Мама "самого толстого мальчика в мире" рассказала, что происходило с ним перед смертью

Джамбулат Хатохов был первым сумоистом Кабардино-Балкарии. В три года он уже стал звездой, посетив ток-шоу Андрея Малахова. Но жизнь спортсмена трагически оборвалась.

2 марта 2021, 13:04

Фото © Instagram / big_hatoho

В 2003 году мальчик попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире. В три года он весил 40 кг, а к 17 набрал уже 230. Тогда же парень задумался о похудении. Однако в 21 год Джамбулат скоропостижно скончался. И теперь его мама — акушерка Нелли Хатохова — решилась рассказать, что предшествовало смерти сына.

Фото © Instagram / big_hatoho

Фото © Instagram / big_hatoho

Джамбулатик был дважды в Японии на соревнованиях. Японцы очень звали его переехать к ним и выступать за них. Джамбулатику очень понравилось там. Но я не отпустила… Говорила: "Здесь наша родина, куда мы поедем?" А если бы уехал в Японию, был бы сейчас жив

Нелли Хатохова, мать

Фото © Instagram / big_hatoho

Фото © Instagram / big_hatoho

Нелли отметила, что сын хотел похудеть и найти себе возлюбленную, пишет "Экспресс-газета". И первый шаг ему удался: Джамбулат сбросил несколько десятков килограммов. Однако его ждала другая беда. По словам женщины, парень принимал стероид, прописанный врачом. И это сгубило спортсмена.

Сидел на диетах, в частности на белковой. Он учился на третьем курсе университета и хотел, чтобы у него тоже была девушка, как у других. Сбросил аж 70 кг. Красивый такой стал. А сгубил его "Тестенол-250", который ему выписал врач. Разве можно молодому парню давать "Тестенол"?! За последнюю неделю жизни мой мальчик раздулся как шар и умер. Рассказываю об этом только для того, чтобы предостеречь других от употребления этого препарата

Нелли Хатохова, мать

Фото © Instagram / big_hatoho

Фото © Instagram / big_hatoho

Сам кабардинский богатырь в "Инстаграме" рассказывал о себе так: "Я родился в 1999 году в Тереке, Кабардино-Балкария. Был обычным малышом — около 50 см ростом и около 3 кг весом, и ничего ещё не предвещало, что вскоре мне предстоит стать одним из самых крупных детей в мире". При этом парень отмечал, что его аппетит был таким же, как и у других детей. В одном из последних постов он писал о том, что в жизни надо действовать, а не ждать идеального момента. "Началом всего может быть только одно — твой первый шаг, час боли, дающий величие длиною в жизнь", — заключил Джамбулат. О смерти сумоиста стало известно в конце декабря 2020 года.

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В Сеть слили фото, как выглядит теперь бывший парень Бузовой, которого заподозрили в липосакции

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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