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В Сеть слили фото, как выглядит теперь бывший парень Бузовой, которого заподозрили в липосакции

Недавно рэпер Дава (Давид Манукян), переживший расставание с Ольгой Бузовой, оказался в больнице. Парень активно снимал тиктоки, демонстрируя перевязанную голову, а поклонники гадали, что же с ним произошло.

1 марта 2021, 11:10

Фото © Instagram / dava_m

Блогер Anton S писал в "Телеграме", что Дава находится в многопрофильном центре anti-age-медицины. По его словам, одна из посетительниц медучреждения заявила, что 23 февраля экс-бойфренд Бузовой "сделал липосакцию спины, подбородка и живота, а также мини-абдоминопластику — лифтинг нижней части живота без изменения месторасположения пупка".

Фото © Telegram / YOBAJUR

Фото © Telegram / YOBAJUR

А теперь появилось фото из "Инстаграма" пластического хирурга, на котором якобы находится обновлённый торс Манукяна, пишет телеграм-канал Yobajur. На снимке виден рельефный пресс, ради которого не пришлось напрягаться в спортзале.

Скриншот © TikTok / dava_m

Скриншот © TikTok / dava_m

Доктор выложил кадр в ответ на вопрос, его ли услугами воспользовался блогер. Медик заявил, что рэпер скоро сам всё расскажет поклонникам.

Фото © Instagram / dava_m

Фото © Instagram / dava_m

Также в истаграм-сториз Дава показал, как выглядит без бинтов и повязок. Парень снялся на улице в чёрной кожаной куртке, чёрных штанах и белой водолазке, подписав: "Когда вырвался из больницы".

После того как Бузова и Дава расстались, разразился крупный скандал. Певица обвинила бывшего возлюбленного в том, что он избивал её и плевал в лицо. Однако за блогера заступилась его мама, которая назвала Ольгу гулящей женщиной и алкоголичкой.

Как сейчас выглядит сын Елены Яковлевой, который ради мамы согласился свести гроб с лица

Как сейчас выглядит сын Елены Яковлевой, который ради мамы согласился свести гроб с лица

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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