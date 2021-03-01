Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Седокова устроила скандал и демонстративно ушла с шоу, услышав, что говорят про её личную жизнь

Артистку задел разговор про её прошлые отношения.

1 марта 2021, 09:44

Скриншот © 1tv. Фото © Instagram / annasedokova

38-летняя Анна Седокова стала одной из героинь шоу "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным, которых назвали современными Золушками. Экс-солистка "ВИА-Гры" очень эмоционально отреагировала на сюжет про её старые отношения и решила высказаться по этому поводу. По словам певицы, у неё было непростое детство, которое сказалось на её отношениях с мужчинами.

Скриншот © 1tv

Скриншот © 1tv

Немного предвзятый сюжет: она вышла замуж и сразу развелась. Четыре года — это достаточно много. Да, кому-то повезло встретить одного-единственного в 18 лет и прожить с ним долго. Но у меня, к сожалению, так не вышло. И те моменты формирования Золушки: бедная семья, отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, — конечно, они отразились на мне. Это недоверие к мужчинам, какие-то ошибки, которые я совершала

Анна Седокова

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Артистка заявила, что её решили заклеймить. Хотя ведущий и гости попытались успокоить Анну, отметив, что она по-своему поняла данный сюжет, который не имел целью её оскорбить. "Меня ненавидят за то, что я всё время поднимаюсь. <...> Есть женщины-сурвайверы — мы выжившие, и за это нас многие не любят", — не отступала певица, которой не единожды приходилось отбиваться от нападок хейтеров.

Человек, который делал этот сюжет, клеймит женщину и осуждает за то, что она пытается и хочет быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И, как мама моя говорила, "ты будешь никому не нужная разведённая женщина"

Анна Седокова

Фото © Instagram / annasedokova, janis.timma

Фото © Instagram / annasedokova, janis.timma

После Анна призналась, что очень любит своего супруга Яниса Тимму, за которого вышла замуж в 2020 году. А когда ей предложили посмотреть интервью с его мамой, певица вспылила и решила удалиться с шоу, призвав девушек не сдаваться и не терпеть плохое отношение.

Муж Нюши показал пикантное видео из спальни, где певица предстала полностью обнажённой

Муж Нюши показал пикантное видео из спальни, где певица предстала полностью обнажённой

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Седокова надела настолько тесный купальник, что фанаты замерли в ожидании, когда он порвётся

15 февраля, 13:35

"Она несчастный человек": Бывший "муж" Миланы Тюльпановой рассказал о её проблемах

27 февраля, 04:51

Модель для фото выбрала такое прозрачное боди, что фанаты до сих пор сомневаются в его существовании

сегодня в 07:37

Путин заявил об эффективности российских вакцин против коронавирусов-мутантов, пугающих Европу

сегодня в 10:48

В Помпеях нашли роскошную "колесницу плотских наслаждений"

сегодня в 10:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1