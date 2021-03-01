Седокова устроила скандал и демонстративно ушла с шоу, услышав, что говорят про её личную жизнь
Артистку задел разговор про её прошлые отношения.
Скриншот © 1tv. Фото © Instagram / annasedokova
38-летняя Анна Седокова стала одной из героинь шоу "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным, которых назвали современными Золушками. Экс-солистка "ВИА-Гры" очень эмоционально отреагировала на сюжет про её старые отношения и решила высказаться по этому поводу. По словам певицы, у неё было непростое детство, которое сказалось на её отношениях с мужчинами.
Скриншот © 1tv
Немного предвзятый сюжет: она вышла замуж и сразу развелась. Четыре года — это достаточно много. Да, кому-то повезло встретить одного-единственного в 18 лет и прожить с ним долго. Но у меня, к сожалению, так не вышло. И те моменты формирования Золушки: бедная семья, отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, — конечно, они отразились на мне. Это недоверие к мужчинам, какие-то ошибки, которые я совершала
Фото © Instagram / annasedokova
Артистка заявила, что её решили заклеймить. Хотя ведущий и гости попытались успокоить Анну, отметив, что она по-своему поняла данный сюжет, который не имел целью её оскорбить. "Меня ненавидят за то, что я всё время поднимаюсь. <...> Есть женщины-сурвайверы — мы выжившие, и за это нас многие не любят", — не отступала певица, которой не единожды приходилось отбиваться от нападок хейтеров.
Человек, который делал этот сюжет, клеймит женщину и осуждает за то, что она пытается и хочет быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И, как мама моя говорила, "ты будешь никому не нужная разведённая женщина"
Фото © Instagram / annasedokova, janis.timma
После Анна призналась, что очень любит своего супруга Яниса Тимму, за которого вышла замуж в 2020 году. А когда ей предложили посмотреть интервью с его мамой, певица вспылила и решила удалиться с шоу, призвав девушек не сдаваться и не терпеть плохое отношение.
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