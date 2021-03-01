Приоткрытая дверь и ссадины: Экс-участница Little Big Анна Кастельянос могла быть убита
Уголовное дело по факту смерти 38-летней актрисы не возбуждалось.
Фото © Instagram / annakast
Смерть бывшей участницы группы Little Big, актрисы Анны Кастельянос, могла быть насильственной. В пользу шокирующей версии об убийстве говорят повреждения на теле погибшей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По его словам, на лбу Кастельянос были ссадины. При этом дверь в квартиру в Санкт-Петербурге, где обнаружили тело 38-летней актрисы, была приоткрыта. Погибшая лежала на полу в коридоре. Уголовное дело по факту смерти экс-участницы группы Little Big не возбуждалось. Решение будет принято после вскрытия, которое и покажет причину смерти актрисы.
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