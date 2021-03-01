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Приоткрытая дверь и ссадины: Экс-участница Little Big Анна Кастельянос могла быть убита

Уголовное дело по факту смерти 38-летней актрисы не возбуждалось.

1 марта 2021, 09:35
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bu7AXFODW2p/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">annakast</a></p>

Фото © Instagram / annakast

Смерть бывшей участницы группы Little Big, актрисы Анны Кастельянос, могла быть насильственной. В пользу шокирующей версии об убийстве говорят повреждения на теле погибшей, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, на лбу Кастельянос были ссадины. При этом дверь в квартиру в Санкт-Петербурге, где обнаружили тело 38-летней актрисы, была приоткрыта. Погибшая лежала на полу в коридоре. Уголовное дело по факту смерти экс-участницы группы Little Big не возбуждалось. Решение будет принято после вскрытия, которое и покажет причину смерти актрисы.

Найдена мёртвой экс-участница Little Big Анна Кастельянос

Найдена мёртвой экс-участница Little Big Анна Кастельянос

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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