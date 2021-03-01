Приоткрытая дверь и ссадины: Экс-участница Little Big Анна Кастельянос могла быть убита

По его словам, на лбу Кастельянос были ссадины. При этом дверь в квартиру в Санкт-Петербурге, где обнаружили тело 38-летней актрисы, была приоткрыта. Погибшая лежала на полу в коридоре. Уголовное дело по факту смерти экс-участницы группы Little Big не возбуждалось. Решение будет принято после вскрытия, которое и покажет причину смерти актрисы.