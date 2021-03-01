Найдена мёртвой экс-участница Little Big Анна Кастельянос
В последнее время артистка почти не вставала.
Фото © Instagram / annakast
Экс-участницу группы Little Big, актрису Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге, сообщает "Mash на Мойке".
По данным телеграм-канала, последнее время 38-летняя Анна жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Её тело обнаружили волонтёры.
Помимо участия в группе Кастельянос снималась в кино, вела мероприятия.
А ранее от коронавируса умер художник-постановщик "Винни-Пуха" Владимир Зуйков. Церемония прощания состоится 2 марта в Доме кино.
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