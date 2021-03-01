Найдена мёртвой экс-участница Little Big Анна Кастельянос

Экс-участницу группы Little Big, актрису Анну Кастельянос нашли мёртвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге, сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, последнее время 38-летняя Анна жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Её тело обнаружили волонтёры.