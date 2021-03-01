Лайф узнал мотив подозреваемого в убийстве семьи в Нижегородской области
Сейчас он находится на допросе.
Фото © LIFE
Подозреваемым в убийстве семьи из посёлка Кудьма Нижегородской области оказался разнорабочий, который трудился на их участке. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, на преступление мужчина решился из-за денег — на этой почве он постоянно ссорился со своими нанимателями.
Дом, где произошло убийство. Фото © Нижний Новгород Online
По данным источника, 26-летний Шарофиддин трудился на участке коттеджа, из-за разногласий по оплате он постоянно ссорился с семьёй, и вчера терпение мужчины не выдержало. После очередного скандала он сперва двумя ударами ножа убил 65-летнего хозяина дома, затем в доме задушил его 62-летнюю супругу. Следом от рук убийцы погибла их 42-летняя дочь, ей он нанёс 13 ножевых ранений. Последним рабочий убил шестилетнего мальчика, его преступник хладнокровно задушил.
Напомним, ранее по подозрению в причастности к убийству задержали четверых человек. Их автомобиль обнаружили во Владимире.
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