Назван возможный мотив жестокого убийства семьи из четырёх человек в Нижегородской области
В настоящее время подозреваемых допрашивают.
Дом, где произошло убийство. Фото © Нижний Новгород Online
Возможный мотив убийства четырёх членов семьи в посёлке Кудьма Нижегородской области — грабёж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время задержано четыре человека, причастность троих к совершению зверского преступления подтверждена, они находятся на допросе.
Все задержанные работали на участке убитой семьи, помогали по хозяйству. Как сообщает "Нижний Новгород online", злоумышленники заранее спланировали преступление — хотели украсть материальные ценности. После жестокой расправы они пытались скрыться на автомобиле, который числился в угоне, но были задержаны.
Погибшая 41-летняя женщина работала директором центра флористики в Нижнем Новгороде. А маленькому мальчику, который тоже пал жертвой нападавших, 23 февраля исполнилось шесть лет.
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