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Назван возможный мотив жестокого убийства семьи из четырёх человек в Нижегородской области

В настоящее время подозреваемых допрашивают.

28 февраля 2021, 22:58
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<p>Дом, где произошло убийство. Фото © <a href="https://www.nn.ru/text/criminal/2021/02/28/69788021/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нижний Новгород Online</a></p>

Дом, где произошло убийство. Фото © Нижний Новгород Online

Возможный мотив убийства четырёх членов семьи в посёлке Кудьма Нижегородской области — грабёж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время задержано четыре человека, причастность троих к совершению зверского преступления подтверждена, они находятся на допросе.

Подозреваемые в жестоком убийстве семьи из четырёх человек под Нижним Новгородом задержаны

Подозреваемые в жестоком убийстве семьи из четырёх человек под Нижним Новгородом задержаны

Все задержанные работали на участке убитой семьи, помогали по хозяйству. Как сообщает "Нижний Новгород online", злоумышленники заранее спланировали преступление — хотели украсть материальные ценности. После жестокой расправы они пытались скрыться на автомобиле, который числился в угоне, но были задержаны.

В Нижегородской области жестоко убили семью из четырёх человек

В Нижегородской области жестоко убили семью из четырёх человек

Погибшая 41-летняя женщина работала директором центра флористики в Нижнем Новгороде. А маленькому мальчику, который тоже пал жертвой нападавших, 23 февраля исполнилось шесть лет.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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