Подозреваемые в жестоком убийстве семьи из четырёх человек под Нижним Новгородом задержаны
Возбуждено уголовное дело.
Трое подозреваемых в жестоком убийстве семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области задержаны во Владимире. Об этом сообщает Ni Mash.
По данным телеграм-канала, главный подозреваемый в совершении преступления — 30-летний рабочий, трудившийся в коттедже убитых. Сообщники помогали ему скрыться.
Также стали известны некоторые подробности убийства семьи. 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка были задушены. Их 41-летняя невестка зарезана, а перед этим изнасилована. Кроме того, преступники убили её пятилетнего сына. Его старшая сестра (13 лет) чудом выжила. Девочка ушла на тренировку и не успела вернуться домой.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.
Выбор редакции
В Нижегородской области жестоко убили семью из четырёх человек
Под Тверью браконьеры на снегоходах загнали беременную лосиху и задушили её — видео
Силы ПВО Сирии отражают ракетную атаку на Дамаск
Мосгорсуд объяснил, почему Навальному заменили условный срок на реальный
Пьяный депутат устроил дебош в отделении полиции и теперь обвиняет стражей порядка в провокации — видео
Комментариев: 0