Подозреваемые в жестоком убийстве семьи из четырёх человек под Нижним Новгородом задержаны

Трое подозреваемых в жестоком убийстве семьи из четырёх человек в посёлке Кудьма Нижегородской области задержаны во Владимире. Об этом сообщает Ni Mash.

Также стали известны некоторые подробности убийства семьи. 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка были задушены. Их 41-летняя невестка зарезана, а перед этим изнасилована. Кроме того, преступники убили её маленького сына. Его старшая сестра (13 лет) чудом выжила. Девочка ушла на тренировку и не успела вернуться домой.