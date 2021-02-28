Bloomberg назвал Россию "горячей" по росту цен на продукты

Мировые цены на продовольствие достигли максимального значения за последние шесть лет на фоне неблагоприятных погодных условий, уязвимости цепочек поставок и спроса со стороны Китая. В ряде стран со средним уровнем дохода граждан последствия подорожания окажутся наиболее серьёзными, пишет агентство Bloomberg.

В список "горячих точек" эксперты включили Россию, Турцию, Бразилию, Нигерию и Индию. Это объясняется тем, что жители данных стран тратят на еду большую часть потребительской корзины. Старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Каллен Хендрикс считает, что последствия роста цен "выйдут за рамки" пандемии коронавируса и будут ощущаться дольше неё.

Также отмечается, что введение квот на экспорт зерновых и установка предельных цен на некоторые товары может привести к инфляции.

В свою очередь в Минэкономразвития заявили, что аналитика агентства носит спекулятивный характер. Ведомство подчеркнуло, что вместе с Росстатом и Федеральной налоговой службой ведёт мониторинг цен на продукты, и это позволяет своевременно контролировать, как рост мировых показателей отражается на России.

"Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах", — приводит сообщение министерства РБК.

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