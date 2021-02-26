Производители намерены сохранить нынешние цены на подсолнечное масло до августа

Производители подсолнечного масла в России готовы до конца лета поддерживать его отпускную стоимость в районе зафиксированного уровня в 95 рублей за литр. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева.

Стоит отметить, что данная планка была определена соглашением о стабилизации цен, которое действует до начала апреля 2021-го. Как утверждает сам Мальцев, компании готовы сохранить нынешнюю стоимость масла для комфорта покупателей. При этом отрасль не оценивала свои потери от такого шага. Как подчеркнул член руководства Масложирового союза, альтернативой может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло, тогда производители могут потерять более серьёзные средства.

Добавим, что в начале этой осени компании рассчитывают снизить цену на товар. Изготовители ожидают, что урожай подсолнечника в этом году будет больше, что позволит получить более дешёвое сырьё.

Председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов поведал, что в настоящее время ситуация с ценами на сахар и подсолнечное масло находится в балансе, и ни одна из сторон не намерена его нарушать. Как уточняется, производители нашли способ компенсировать свои потери: торговым сетям они продают сахар по фиксированной цене, в то время как другим изготовителям — по свободной рыночной.

Стоит отметить, что в Кабмине РФ, Минпромторге, Минсельхозе не уточнили планов правительства по поводу действия соглашения о стабилизации цен после 1 апреля.

В конце минувшего года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, а розничная цена — 110 рублей за литр.

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