Пушков рассказал, при каком условии начнётся развал НАТО
По его мнению, альянс не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулись западные страны.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Сенатор Алексей Пушков считает, что НАТО начнёт разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы". Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Как утверждает член Совфеда, Североатлантический альянс сейчас не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулись западные страны, таких как терроризм или пандемия коронавируса. При этом НАТО, как заметил Пушков, борется с придуманными и чисто гипотетическими угрозами.
"На деле с распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряло свой raison d'etre, то есть смысл существования. <…> Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна "российская угроза" — это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения стратегического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнёт рассыпаться", — подчеркнул сенатор.
Ранее Пушков заявил, что украинские националисты хотят развязать войну с Россией после вступления в НАТО.
Напомним, американское издание The National Interest рассказало, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам".
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