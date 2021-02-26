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Пушков рассказал, при каком условии начнётся развал НАТО

По его мнению, альянс не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулись западные страны.

26 февраля 2021, 02:50
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Сенатор Алексей Пушков считает, что НАТО начнёт разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Как утверждает член Совфеда, Североатлантический альянс сейчас не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулись западные страны, таких как терроризм или пандемия коронавируса. При этом НАТО, как заметил Пушков, борется с придуманными и чисто гипотетическими угрозами.

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"На деле с распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряло свой raison d'etre, то есть смысл существования. <…> Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна "российская угроза" — это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения стратегического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнёт рассыпаться", — подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков заявил, что украинские националисты хотят развязать войну с Россией после вступления в НАТО.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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