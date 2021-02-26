В Южно-Сахалинске девочке пришлось час стоять на морозе из-за отказа водителя автобуса везти её

Водитель автобуса № 45ПР в Южно-Сахалинске отказался везти несовершеннолетнюю девочку, оставив ребёнка мёрзнуть на улице. Об этом рассказала мать пострадавшей Елена Вагулина.

"Моя дочь вечером возвращалась с биатлона. Никаких проблем до этого не было, ребёнок всегда приходил домой примерно в 18:30. Вчера приехала домой после восьми часов. Мы всё это время ждали у окна, начали расспрашивать других родителей, видели ли они нашу дочь", — приводит слова женщины astv.ru.

Выяснилось, что водитель отказался садить девочку в салон, заявив, что на нужной остановке не останавливается. В итоге ребёнок был вынужден час ждать на морозе следующий автобус.

По словам Елены, ошибиться её дочь не могла, так как путь она выучила наизусть. Кроме того, инцидент подтвердили родители других детей, которые ходят на эти тренировки. Они подходили к девочке, и та рассказала им, что не смогла сесть в транспорт.

Отец пострадавшей позвонил в диспетчерскую перевозчика, где сообщили, что "такое вполне возможно — есть у нас один такой водитель". В департаменте городского хозяйства города уточнили, что в течение часа автобусы нужного маршрута проходили через остановку, где стояла девочка, минимум четыре раза. В ближайшее время специалисты возьмут данные с камер видеонаблюдения и опросят водителя.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет.

Авторы