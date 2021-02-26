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В Южно-Сахалинске девочке пришлось час стоять на морозе из-за отказа водителя автобуса везти её

В мэрии города начали проверку произошедшего.

26 февраля 2021, 02:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Водитель автобуса № 45ПР в Южно-Сахалинске отказался везти несовершеннолетнюю девочку, оставив ребёнка мёрзнуть на улице. Об этом рассказала мать пострадавшей Елена Вагулина.

"Моя дочь вечером возвращалась с биатлона. Никаких проблем до этого не было, ребёнок всегда приходил домой примерно в 18:30. Вчера приехала домой после восьми часов. Мы всё это время ждали у окна, начали расспрашивать других родителей, видели ли они нашу дочь", — приводит слова женщины astv.ru.

Выяснилось, что водитель отказался садить девочку в салон, заявив, что на нужной остановке не останавливается. В итоге ребёнок был вынужден час ждать на морозе следующий автобус.

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По словам Елены, ошибиться её дочь не могла, так как путь она выучила наизусть. Кроме того, инцидент подтвердили родители других детей, которые ходят на эти тренировки. Они подходили к девочке, и та рассказала им, что не смогла сесть в транспорт.

Отец пострадавшей позвонил в диспетчерскую перевозчика, где сообщили, что "такое вполне возможно — есть у нас один такой водитель". В департаменте городского хозяйства города уточнили, что в течение часа автобусы нужного маршрута проходили через остановку, где стояла девочка, минимум четыре раза. В ближайшее время специалисты возьмут данные с камер видеонаблюдения и опросят водителя.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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