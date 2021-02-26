Покинувшие КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

Сотрудники Посольства России в КНДР и члены их семей, вернувшиеся на родину с помощью самоходной дрезины, вылетели из Владивостока в Москву. Об этом сообщает представительство МИД РФ в столице Приморья.

"На российской территории соотечественников автобусом доставили во Владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом", — сказано в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке".

Напомним, из-за закрытого железнодорожного сообщения между КНДР и Россией в связи с пандемией коронавируса восьмерым гражданам страны, среди которых была трёхлетняя девочка, пришлось пересекать границу на дрезине, которую они сами толкали больше километра.

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