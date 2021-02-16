В КНДР будут казнить за распространение южнокорейских видео и музыки
А тем, кто смотрел или слушал запрещённый контент, отныне грозит до 15 лет тюрьмы.
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В КНДР ужесточили наказание за ввоз и распространение "халлю" (южнокорейский развлекательный контент), теперь виновных ждёт смертная казнь. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи Ха Тхэ Гёна.
Также увеличивается максимальный срок тюремного заключения за просмотр видео и прослушивание музыки — с пяти до 15 лет. По данным СМИ, эти меры приняты в рамках усиления борьбы с "антисоциализмом" во всём обществе. Отмечается, что недавно в КНДР приняли закон о борьбе с реакционными идеями и культурой.
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