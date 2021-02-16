КНДР отметит день рождения Ким Чен Ира без масштабных празднований и военных парадов
Эксперты в Южной Корее уверены, что такое решение приняли из-за опасений по поводу коронавируса.
Фото © AP Photo / Cha Song Ho / ТАСС
КНДР 16 февраля отмечает один из главных праздников — день рождения Ким Чен Ира. Однако в этом году он пройдёт без каких-либо масштабных мероприятий и военных парадов, сообщает Yonhap.
Ссылаясь на северокорейские СМИ, агентство передаёт, что в опубликованных к важной дате статьях говорилось о заслугах Ким Чен Ира. При этом не было никаких упоминаний о массовых мероприятиях или традиционном посещении Ким Чен Ыном мавзолея, где покоится тело его предшественника и отца.
Газета "Нодон синмун" призвала жителей страны "сконцентрировать усилия на претворении в жизнь решений, принятых на последнем съезде ТПК, и достичь новых побед в деле социалистического строительства".
По мнению экспертов в Южной Корее, такое решение власти КНДР могли принять из-за опасений относительно коронавируса.
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