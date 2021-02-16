Житель Испании шантажировал женщин интимными фотографиями, выдавая себя за агента Интерпола

В испанском городе Аликанте полиция задержала мужчину, который распространял фотографии сотен женщин без их согласия на порносайтах, а при личных контактах он выдавал себя за агента Интерпола.

"Он выдавал себя за агента Интерпола, чтобы публиковать фотографии сексуального характера женщин, с которыми знакомился через сайт знакомств", — уточнили местные правоохранители в "Твиттере".

Как утверждает сайт a24.es, задержанному 33 года. Мужчина находил на сайтах знакомств фотографии женщин и размещал их вместе с контактами на ресурсах для взрослых. После публикации снимков он связывался с женщинами и, выдавая себя за агента Интерпола, заявлял, что эти фотографии размещает "иностранная мафия", что они подвергаются опасности, и назначал личную встречу для "предоставления более подробной информации".

Одна из женщин согласилась увидеться лично. Мужчина убедил её сделать интимные снимки, чтобы "удостовериться, что фотографии в Интернете её". Жертва согласилась, полагая, что имеет дело с правоохранителем. Позже подозреваемый начал ей звонить и угрожать отправить эти фотографии её знакомым, требуя новых встреч и интимных снимков. Другая пострадавшая, которая также получила от мужчины предложение о личной встрече, обратилась в полицию.

В итоге полицейские обнаружили 1200 фотографий 700 женщин, некоторые снимки носили интимный характер. При обыске в доме испанца нашли жёсткие диски, телефоны, компьютеры, видео жертв, а также поддельные документы Интерпола.

Ранее сообщалось, что офицер британского флота вместе с парнем снимала порноролики на сверхсекретной базе ядерных подлодок.

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