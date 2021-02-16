МВД прописало более 80 требований к безопасности авто при прохождении техосмотра
Касаются они двигателя и его систем, фар, колёс, тормозов и рулевого управления.
Фото © Ведомости / ТАСС / Максим Стулов
МВД прописало более 80 обязательных требований к безопасности автомобилей при прохождении техосмотра. С новой редакцией федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" ознакомился ТАСС.
Касаются они двигателя и его систем, фар, колёс, тормозов и рулевого управления. Так, к примеру, водитель не пройдёт ТО, если в его машине подтекла тормозная жидкость или нарушена герметичность трубопроводов. Не забудут проверить и стояночный тормоз. Кроме того, в исправных машинах изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всём диапазоне угла его поворота. При наличии каких-либо сложностей техосмотр пройти не удастся.
А вот небольшие трещины на лобовом стекле, напротив, не помешают ТО. Правда, все стёкла должны быть на своих местах. Помешают прохождению заветной процедуры и сиденья без ремней безопасности, которые должны быть без повреждений. Также важна работа дворников и омывателей, правильная настройка света и отсутствие хотя бы одного болта или гайки в креплении дисков и ободьев колёс.
Кроме того, с 1 марта будут изменены правила техосмотра автомобилей. Так, будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведён технический осмотр. Сами карты будут в электронном виде с обязательным фотографированием в пункте ТО или же на передвижной диагностической линии.
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