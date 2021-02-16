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В России предлагают доставлять рецептурные препараты по почте

О необходимости проработки подобной идеи заявили и в Госдуме.

16 февраля 2021, 01:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил привлечь "Почту России" для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Об этом пишут "Известия".

Как сообщает газета, все необходимые технические возможности для доставки таких лекарств у компании есть. В "Почте России" отметили, что они интегрированы с крупными аптечными сетями страны, в ближайшее время планируется получение оптовой лицензии.

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"Розничная лицензия, которая даёт право на торговлю лекарствами, у ряда отделений почтовой связи уже есть. А оптовая позволит их хранить и транспортировать", — пояснили изданию представители компании.

Добавим, что первые аптечные пункты на базе почтовых отделений начали открываться ещё в 2019 году. На данный момент они функционируют в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, а также в Москве, Башкортостане и Чувашии.

Стоит отметить, что в ВСП считают приоритетным направлением введение дистанционного оборота рецептурных препаратов — в первую очередь для льготников.

"Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения", — поведал сопредседатель ВСП Ян Власов.

В Госдуме также поддержали необходимость дистанционной торговли рецептурными медикаментами, уточнив, что следует разработать критерии перевозки таких лекарств. В свою очередь член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети "Столички" Евгений Нифантьев скептически высказался о данной идее. По его мнению, до повсеместного введения электронных рецептов это обсуждать преждевременно.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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