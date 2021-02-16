В России предлагают доставлять рецептурные препараты по почте

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил привлечь "Почту России" для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Об этом пишут "Известия".

Как сообщает газета, все необходимые технические возможности для доставки таких лекарств у компании есть. В "Почте России" отметили, что они интегрированы с крупными аптечными сетями страны, в ближайшее время планируется получение оптовой лицензии.

"Розничная лицензия, которая даёт право на торговлю лекарствами, у ряда отделений почтовой связи уже есть. А оптовая позволит их хранить и транспортировать", — пояснили изданию представители компании.

Добавим, что первые аптечные пункты на базе почтовых отделений начали открываться ещё в 2019 году. На данный момент они функционируют в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, а также в Москве, Башкортостане и Чувашии.

Стоит отметить, что в ВСП считают приоритетным направлением введение дистанционного оборота рецептурных препаратов — в первую очередь для льготников.

"Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения", — поведал сопредседатель ВСП Ян Власов.

В Госдуме также поддержали необходимость дистанционной торговли рецептурными медикаментами, уточнив, что следует разработать критерии перевозки таких лекарств. В свою очередь член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети "Столички" Евгений Нифантьев скептически высказался о данной идее. По его мнению, до повсеместного введения электронных рецептов это обсуждать преждевременно.

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