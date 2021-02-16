В России предлагают доставлять рецептурные препараты по почте
О необходимости проработки подобной идеи заявили и в Госдуме.
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Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил привлечь "Почту России" для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Об этом пишут "Известия".
Как сообщает газета, все необходимые технические возможности для доставки таких лекарств у компании есть. В "Почте России" отметили, что они интегрированы с крупными аптечными сетями страны, в ближайшее время планируется получение оптовой лицензии.
"Розничная лицензия, которая даёт право на торговлю лекарствами, у ряда отделений почтовой связи уже есть. А оптовая позволит их хранить и транспортировать", — пояснили изданию представители компании.
Добавим, что первые аптечные пункты на базе почтовых отделений начали открываться ещё в 2019 году. На данный момент они функционируют в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, а также в Москве, Башкортостане и Чувашии.
Стоит отметить, что в ВСП считают приоритетным направлением введение дистанционного оборота рецептурных препаратов — в первую очередь для льготников.
"Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения", — поведал сопредседатель ВСП Ян Власов.
В Госдуме также поддержали необходимость дистанционной торговли рецептурными медикаментами, уточнив, что следует разработать критерии перевозки таких лекарств. В свою очередь член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети "Столички" Евгений Нифантьев скептически высказался о данной идее. По его мнению, до повсеместного введения электронных рецептов это обсуждать преждевременно.
Ранее сообщалось, что в Израиле разработали препарат, который за два часа облегчает симптомы ковида.
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