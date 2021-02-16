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СМИ: Цены на колбасу в России могут вырасти на 15%

При этом в Минсельхозе не видят основания для такого увеличения стоимости.

16 февраля 2021, 01:32
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Цены на колбасу и сосиски в России могут вырасти на 10–15% из-за удорожания сырья. Об этом сообщает "Коммерсант".

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Издание сообщает, что переработчики начали уведомлять крупных ретейлеров о повышении оптовых цен на готовую продукцию. По словам первых, за год стоимость 1 кг тушки бройлера первой категории увеличилась с 87–92 рублей до 134–138 рублей. Прибавила в цене и свинина на кости — со 119 рублей до 134–138 рублей.

При этом в компании "Продо" (бренды "Клинский", "Омский бекон", "Чёрный кабан") заявили, что пока не собираются увеличивать цены на розницу, но сомневаются, что остальные участники рынка "смогут долго держать удар".

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В то же время руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что свиная тушка сегодня стоит дешевле, нежели в 2019 и 2020 году. Зато растёт цена на специи, транспортировку и другие факторы. По его словам, большая часть магазинов не согласятся увеличивать цены из-за высокой конкуренции на рынке, которая позволит заменить какой-либо бренд более дешёвой продукцией.

Добавим, что оснований для увеличения стоимости колбас и сосисок не видят и в Минсельхозе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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