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Дональд Трамп впервые появился на публике после оправдания сенатом — видео

Его кортеж окружили сотни сторонников, которые выкрикивали название страны и приветствовали её экс-руководителя.

16 февраля 2021, 00:41

Бывший президент США Дональд Трамп впервые появился на публике после оправдания его сенатом в процессе по импичменту.

По данным телеканала ABC, бывший глава Белого дома прибыл в город Уэст-Палм Бич во Флориде, где 15 февраля организовали "День президента". Его кортеж проехал мимо сотен собравшихся его сторонников, которые держали в руках различные флаги и плакаты, а также выкрикивали: "USA! USA!"

Трамп пообещал найти себе новое занятие, но позже

Трамп пообещал найти себе новое занятие, но позже

Трамп поприветствовал собравшихся, помахав им из окна своего джипа и показав большой палец вверх, чем вызвал бурю эмоций у радовавшихся местных жителей.

Отметим, что после окончания своего президентского срока Трампа уже не в первый раз тепло встречают во Флориде. До этого сторонники радостно приветствовали его в поместье Мар-а-Лаго.

Напомним, сенат США оправдал Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказалось лишь 57 человек.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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