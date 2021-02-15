Российские фрилансеры вошли в мировой топ-10 по объёмам выручки в 2020 году

Российские фрилансеры по итогам 2020 года попали в мировой топ-10 по объёмам выручки с показателем в $41 млрд. Такие данные приводит консалтинговое агентство PwC.

"Россия в 2020 году вошла в первую десятку стран по объёму рынка фриланса в денежном выражении", — указано в исследовании.

В лидерах оказались США, Индия и Канада. При этом, согласно прогнозам, четверть российских компаний намерены заменить 30% своих сотрудников на внештатных работников. Сам же рынок фриланса продемонстрирует высокие темпы роста, уверены аналитики.

"Прогнозный среднегодовой темп роста российского рынка фриланса до 2025 года составит 20%, а сам рынок вырастет до $102 млрд. Доля российского рынка фриланса в общей структуре глобального рынка фриланса к 2025 году составит порядка 1,1%. 25% компаний планируют до 30% работников заместить фрилансерами", — отмечается в исследовании.

Около половины спроса на фрилансеров формируют малые и средние компании с оборотом до 100 млн рублей. При этом большая часть внештатных сотрудников получают до 30 тысяч рублей ежемесячно.

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