В Счётной палате сообщили о недостаточно эффективном развитии малых городов

Несмотря на выделяемый государством объём средств, проекты развития малых городов реализовываются недостаточно эффективно. Об этом говорится в итогах анализа Счётной палаты РФ.

"Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, вопросы социально-экономического развития малых городов пока решаются недостаточно эффективно и требуют более пристального внимания", — указывается в сообщении.

Так, с 2018 года по поручению президента осуществляется господдержка малых городов и исторических поселений, которые стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Всего было отобрано 240 проектов-победителей, однако из них реализовано лишь 166, что составляет около 70%.

Причиной этому могут быть недостаточный контроль и несовершенство нормативного регулирования.

"В частности, анализ показал, что в заключаемых с регионами соглашениях не установлены количественные и качественные показатели результативности предоставления им межбюджетного трансферта. Не прописаны в них и меры ответственности за нарушение принятых обязательств", — заметили в ведомстве.

Кроме того, должным образом не налажено софинансирование проектов за счёт бюджетов регионов и внебюджетных источников.

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