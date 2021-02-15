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Экс-депутат Рады вместе с другом устроили поножовщину в кафе из-за русского языка

Самого политика допросили и отпустили.

15 февраля 2021, 23:10
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/oleg.gelevey" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Гелевей</a></p>

Фото © Facebook / Олег Гелевей

В Киеве бывший народный депутат Верховной рады от партии "Свобода" Олег Гелевей устроил вместе с другом поножовщину из-за того, что официантка общалась с посетителями на русском языке. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

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Инцидент произошёл 14 февраля. Вместе со своим товарищем экс-нардеп пришёл в кафе "Альфредо". Как рассказали очевидцы, мужчины, вероятно, были выпившие. Гелевей подошёл к официантке и начал выказывать своё недовольство тем, что она разговаривала с клиентами не на украинском языке.

За девушку заступился один из посетителей кафе. В результате товарищ Гелевея достал нож и они вдвоём напали на мужчину. По информации издания, спутник бывшего депутата Рады был ранее судим. Мужчины нанесли оппоненту резаные раны клинком. На место вызвали правоохранителей и врачей.

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По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, товарища Гелевея задержали, а вот самого политика допросили и отпустили. Сейчас следствие пытается установить, кто именно пронёс в заведение нож и стал инициатором конфликта.

Ранее сообщалось, что хитрый украинец "убил" отчима ради расчищенного от снега двора.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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