Экс-депутат Рады вместе с другом устроили поножовщину в кафе из-за русского языка
Самого политика допросили и отпустили.
Фото © Facebook / Олег Гелевей
В Киеве бывший народный депутат Верховной рады от партии "Свобода" Олег Гелевей устроил вместе с другом поножовщину из-за того, что официантка общалась с посетителями на русском языке. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
Инцидент произошёл 14 февраля. Вместе со своим товарищем экс-нардеп пришёл в кафе "Альфредо". Как рассказали очевидцы, мужчины, вероятно, были выпившие. Гелевей подошёл к официантке и начал выказывать своё недовольство тем, что она разговаривала с клиентами не на украинском языке.
За девушку заступился один из посетителей кафе. В результате товарищ Гелевея достал нож и они вдвоём напали на мужчину. По информации издания, спутник бывшего депутата Рады был ранее судим. Мужчины нанесли оппоненту резаные раны клинком. На место вызвали правоохранителей и врачей.
"Амёбам больше нечего смотреть": украинский журналист назвал крысами зрителей трёх закрытых телеканалов
По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По предварительным данным, товарища Гелевея задержали, а вот самого политика допросили и отпустили. Сейчас следствие пытается установить, кто именно пронёс в заведение нож и стал инициатором конфликта.
Ранее сообщалось, что хитрый украинец "убил" отчима ради расчищенного от снега двора.
Выбор редакции
На Украине перенесли старт массовой вакцинации из-за проблем с поставками препаратов
В Совфеде оценили решение киевского суда вернуть проспекту Бандеры прежнее название
Суд арестовал участника перестрелки в "Москве-Сити", который скрывался три года
Сергей Жуков рассказал о страшной болезни, которая могла стоить ему жизни
Российские фрилансеры вошли в мировой топ-10 по объёмам выручки в 2020 году
Комментариев: 0