Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Красавица, повторения которой нет": Экс-супруга Джигарханяна обнажилась в День всех влюблённых

Подписчики остались в восторге от увиденного.

15 февраля 2021, 22:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vitalinaromanovskaya</a></p>

Фото © Instagram / vitalinaromanovskaya

Пианистка, бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в своём инстаграме весьма интимное фото. Так она поздравила поклонников с Днём всех влюблённых.

На снимке пианистка позирует на покрывале полуголой. Рядом с ней стоит зеркало, а вокруг тёмный фон. Цымбалюк-Романовская также прикрепила к фото стихотворение своего любимого современного поэта Юрия Рыбчинского, которое посвящено отношениям мужчины и женщины. Подписчики по достоинству оценили как саму фотографию, так и стихи.

"Хочу запомнить его живым". Бывшая жена Джигарханяна решила не идти на его похороны

"Хочу запомнить его живым". Бывшая жена Джигарханяна решила не идти на его похороны

"Нереальные стихи. И фото", — отметила поклонница пианистки.

"Душевно, красиво, классно. Вы, как всегда, очаровательны", — подчеркнул подписчик женщины.

"Красавица, повторения которой нет. Ты алмазик в золотой оправе", написали пользователи.

Ранее Лайф писал о том, что Цымбалюк-Романовская сменила имидж на девятый день после смерти Джигарханяна.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Солистка Artik & Asti похвасталась пышной грудью, надев пиджак на голое тело

сегодня в 16:20

Врач раскрыл последнее желание Джигарханяна перед смертью

31 декабря, 19:25

"Чувствую ответственность перед Отечеством": ЮрКисс поделился эмоциями после награждения орденом

сегодня в 17:01

В Счётной палате сообщили о недостаточно эффективном развитии малых городов

сегодня в 22:23

С 1 марта дачников ждут новые законы: как изменится загородная жизнь в этом сезоне

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1