"Красавица, повторения которой нет": Экс-супруга Джигарханяна обнажилась в День всех влюблённых
Подписчики остались в восторге от увиденного.
Фото © Instagram / vitalinaromanovskaya
Пианистка, бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в своём инстаграме весьма интимное фото. Так она поздравила поклонников с Днём всех влюблённых.
На снимке пианистка позирует на покрывале полуголой. Рядом с ней стоит зеркало, а вокруг тёмный фон. Цымбалюк-Романовская также прикрепила к фото стихотворение своего любимого современного поэта Юрия Рыбчинского, которое посвящено отношениям мужчины и женщины. Подписчики по достоинству оценили как саму фотографию, так и стихи.
"Нереальные стихи. И фото", — отметила поклонница пианистки.
"Душевно, красиво, классно. Вы, как всегда, очаровательны", — подчеркнул подписчик женщины.
"Красавица, повторения которой нет. Ты алмазик в золотой оправе", — написали пользователи.
Ранее Лайф писал о том, что Цымбалюк-Романовская сменила имидж на девятый день после смерти Джигарханяна.
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