"Чувствую ответственность перед Отечеством": ЮрКисс поделился эмоциями после награждения орденом

"Безусловно, чувствую ответственность перед Отечеством, не могу сказать, что сделал много или мало, всегда можно сделать больше. Я работаю с ранних лет, стараюсь принести максимум пользы, в том числе для своей страны", — рассказал ЮрКисс в беседе с News.ru.