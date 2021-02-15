"Чувствую ответственность перед Отечеством": ЮрКисс поделился эмоциями после награждения орденом
Певец заявил, что пытается принести максимальную пользу стране.
Фото © Instagram / urkiss_official
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, заявил, что чувствует ответственность перед Отечеством. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 23-летний артист награждается медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Безусловно, чувствую ответственность перед Отечеством, не могу сказать, что сделал много или мало, всегда можно сделать больше. Я работаю с ранних лет, стараюсь принести максимум пользы, в том числе для своей страны", — рассказал ЮрКисс в беседе с News.ru.
Ранее Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по инициативе которой было собрано более 4,5 млн рублей в помощь семьям врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусом.
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