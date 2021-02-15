Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Чувствую ответственность перед Отечеством": ЮрКисс поделился эмоциями после награждения орденом

Певец заявил, что пытается принести максимальную пользу стране.

15 февраля 2021, 17:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/urkiss_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">urkiss_official</a></p>

Фото © Instagram / urkiss_official

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, заявил, что чувствует ответственность перед Отечеством. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 23-летний артист награждается медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Безусловно, чувствую ответственность перед Отечеством, не могу сказать, что сделал много или мало, всегда можно сделать больше. Я работаю с ранних лет, стараюсь принести максимум пользы, в том числе для своей страны", — рассказал ЮрКисс в беседе с News.ru.

Путин на юбилей Эрнста наградил его орденом

Путин на юбилей Эрнста наградил его орденом

Ранее Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по инициативе которой было собрано более 4,5 млн рублей в помощь семьям врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1