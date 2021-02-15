Лучшей собакой-терапевтом России стал питерский пёс Лукас XIII Великолепный
Он помогает людям с ограниченными возможностями.
В Москве подвели итоги рейтинга Best Russian Dog и наградили победителей в социальных номинациях. Участниками конкурса были кинологи и их четвероногие помощники, которые несут службу в госорганах. Лучшей собакой-терапевтом России стал Лукас XIII Великолепный из Санкт-Петербурга.
"Лукас — это наша звёздочка. Он подаёт большие надежды, к своему возрасту он достиг значительных успехов", — цитирует телеканал "Санкт-Петербург" кинолога Ларису Хозяинову.
Лукасу всего три года, он помогает людям с ограниченными возможностями и с особенностями развития. Собаки-терапевты должны быть ориентированы на других людей, их нельзя закреплять исключительно на хозяине, как служебных.
Ранее Лайф рассказывал, что в России выбрали лучшую собаку-спасателя. Ей стал восьмилетний бордер-колли по кличке Акай из Калининградской области.
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