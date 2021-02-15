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ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca в экстренных случаях

К использованию рекомендованы два варианта препарата.

15 февраля 2021, 16:39
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применять вакцину производства компании AstraZeneca в экстренных случаях. Об этом говорится в сообщении организации.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Это решение даёт зелёный свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством COVAX", — указал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

COVAX является международным механизмом доступа к вакцинам. Как пояснил глава ВОЗ, сегодня есть ещё больше причин надеяться на то, что эпидемию коронавируса удастся взять под контроль.

"Каждый день с меньшим количеством инфекций означает спасение жизней, предотвращение страданий и незначительное снижение нагрузки на системы здравоохранения", — добавил он.

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Как ранее писал Лайф, первым в мире человеком, привитым от коронавируса вакциной AstraZeneca, стал 82-летний британец Брайан Пинкер.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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