ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca в экстренных случаях
К использованию рекомендованы два варианта препарата.
Фото © Zuma / ТАСС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применять вакцину производства компании AstraZeneca в экстренных случаях. Об этом говорится в сообщении организации.
"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Это решение даёт зелёный свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством COVAX", — указал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
COVAX является международным механизмом доступа к вакцинам. Как пояснил глава ВОЗ, сегодня есть ещё больше причин надеяться на то, что эпидемию коронавируса удастся взять под контроль.
"Каждый день с меньшим количеством инфекций означает спасение жизней, предотвращение страданий и незначительное снижение нагрузки на системы здравоохранения", — добавил он.
Как ранее писал Лайф, первым в мире человеком, привитым от коронавируса вакциной AstraZeneca, стал 82-летний британец Брайан Пинкер.
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