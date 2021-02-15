Собянин допустил вероятность скорого возобновления массовых мероприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в столице ситуация с коронавирусом будет улучшаться, и это даст возможность вновь проводить массовые мероприятия и фестивали. Об этом градоначальник сказал в ходе церемонии награждения премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма.

"Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей", — отметил Собянин.

Ранее директор Третьяковской галереи рассказала о высокой востребованности музея после снятия ограничений. Она выделила абсолютный рекорд посещаемости отдела Новой Третьяковки на Крымском Валу в Москве. Кроме того, стало известно, что в Москве выводят из работы с ковидом почти пять тысяч коек после улучшения эпидемиологической ситуации.

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