Трихолог рассказала, как нужно мыть волосы зимой

Правильного ответа на вопрос, как часто нужно мыть голову, никто не даст. Самое главное правило — делать это тогда, когда мы чувствуем, что нам это необходимо. Об этом в беседе с Лайфом рассказала трихолог Ольга Кохас.

"Советам о том, что голову надо мыть один раз в 5–7 дней, доверять не надо, потому что многие хотят приучить реже мыть голову", — подчеркнула она.

По словам трихолога, существует как генетическая, так и приобретённая жирность головы. Во втором случае специалист советует обратить внимание на уровень гормонов и количество поедаемых углеводов, поскольку они стимулируют сальную железу на чрезмерную выработку сального секрета. Кроме того, обладателям жирных волос врач рекомендует для профилактики два раза в месяц пользоваться шампунем против перхоти.

Летом и зимой может быть разный график мытья головы, поскольку из-за смены сезонов меняется функционирование фолликул и сальной железы, отмечает трихолог.

"Летом ей (сальной железе. — Прим. ред.) ничего не мешает, а когда холодно, то начинает "шалить". То есть постоянно из тепла в холод и обратно. Мороз влияет на спазм сосудов, и когда из холода в тепло заходите, то они резко расширяются, что стимулирует работу сальной железы", — пояснила она.

Ранее врач-трихолог рассказала, чем опасны краски для волос. По её словам, самый надёжный способ избежать скрытой аллергии на средство — это проверить его до использования.

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