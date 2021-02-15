Отравившейся таблетками на вписке в Москве школьнице назначили психиатрическую экспертизу
Две её подруги уже выписаны из больницы и переданы родителям.
Фото © Pixabay
Две из трёх девочек, которые отравились таблетками и были найдены в неадекватном состоянии в квартире в доме на Перовском шоссе в Москве, уже выписаны из медицинского учреждения. Как сообщил Лайфу источник, школьниц передали родителям.
Наш собеседник уточнил, что третья пострадавшая не выписана из больницы и остаётся под наблюдением врачей. Школьнице предстоит психиатрическая экспертиза, своё согласие на это дали её родители.
Как сообщал Лайф, в Москве три школьницы отравились таблетками на вписке, а друзья их бросили и сбежали. Полицию тогда вызвал мужчина, который заметил на соседнем балконе подозрительно облокотившуюся на раму девочку. Оказалось, что они съели все таблетки из аптечки матери одной из школьниц. На месте им сделали промывание желудка и отправили в реанимацию Филатовской больницы.
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