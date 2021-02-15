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Отравившейся таблетками на вписке в Москве школьнице назначили психиатрическую экспертизу

Две её подруги уже выписаны из больницы и переданы родителям.

15 февраля 2021, 14:48

Фото © Pixabay

Две из трёх девочек, которые отравились таблетками и были найдены в неадекватном состоянии в квартире в доме на Перовском шоссе в Москве, уже выписаны из медицинского учреждения. Как сообщил Лайфу источник, школьниц передали родителям.

Наш собеседник уточнил, что третья пострадавшая не выписана из больницы и остаётся под наблюдением врачей. Школьнице предстоит психиатрическая экспертиза, своё согласие на это дали её родители.

Психолог объяснила значение рисунков школьниц, отравившихся таблетками на вписке в Москве

Психолог объяснила значение рисунков школьниц, отравившихся таблетками на вписке в Москве

Как сообщал Лайф, в Москве три школьницы отравились таблетками на вписке, а друзья их бросили и сбежали. Полицию тогда вызвал мужчина, который заметил на соседнем балконе подозрительно облокотившуюся на раму девочку. Оказалось, что они съели все таблетки из аптечки матери одной из школьниц. На месте им сделали промывание желудка и отправили в реанимацию Филатовской больницы.

Сигареты, энергетики, взрослые друзья: соседи рассказали о школьнице, которая попала в реанимацию с передозировкой после вписки

Сигареты, энергетики, взрослые друзья: соседи рассказали о школьнице, которая попала в реанимацию с передозировкой после вписки

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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