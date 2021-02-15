Москвич попытался угнать иномарку, но ему помешали сугробы
А перед тем как застрять, он поцарапал припаркованные рядом авто.
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Встречей с полицейскими обернулся День всех влюблённых для 23-летнего парня, которому приглянулся чужой внедорожник Volvo XC90. Машина была припаркована в столичном Конном переулке. Юный угонщик сумел вскрыть авто и даже завести, однако далеко не уехал — увяз в сугробах после недавнего снегопада.
Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, после того как о пропаже машины стало известно, на место выехал наряд полиции. Прибывшие в район Якиманки стражи порядка увидели за рулём серебристого внедорожника неизвестного парня. Он не только увяз в снегу на угнанном Volvo, но и при движении поцарапал стоящие рядом авто. Молодого человека задержали и доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что горе-угонщик состоит на учёте в ПНД, уточнил наш собеседник.
А на Ставрополье 10-летний мальчик угнал отцовскую машину и устроил аварию. Ребёнка привлекли ключи, оставленные родителями в замке зажигания.
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