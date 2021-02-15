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Устроившие драку со стрельбой на Сахалине подростки были вооружены игрушечным пистолетом

С несовершеннолетними проведут профилактическую беседу.

15 февраля 2021, 14:22
Фото © LIFE

Фото © LIFE

Подростки из Южно-Сахалинска, которые устроили драку со стрельбой в одном из дворов города, были вооружены игрушечным пистолетом. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что группа из шести подростков в возрасте 15–16 лет пришла к дому своей подруги и решила пострелять в дверь подъезда из игрушечного пистолета. Потом школьники стали целиться в малолетних детей. На это обратил внимание один из жильцов дома, который из окна сделал несовершеннолетним замечание, но в ответ на него вылили ушат нецензурной брани.

После мальчик, в руках которого и находился пистолет, поругался с девятилетним школьником, гулявшим неподалёку, завязалась потасовка, в которую также вклинился мужчина.

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По словам собеседника, родители пострадавшего мальчика отказались писать заявление в полицию. Несмотря на это, правоохранители решают вопрос о постановке на учёт подростка с пистолетом, так как он ранее был замечен за употреблением психотропных таблеток. С остальными несовершеннолетними будет проведена профилактическая беседа.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Владивостока избил до госпитализации подростков, облюбовавших его незапертое авто.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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