Очевидцы — о счастливчике, который спасся из-под падающих лесов в центре Москвы: Перекрестился и сказал: "Я начал верить в Бога"
По их словам, конструкция сложилась как карточный домик.
Очевидцы рассказали о счастливчике, который выпрыгнул из-под падающих лесов в центре Москвы. Видео © LIFE
Очевидцы рассказали Лайфу о счастливчике, который в последний момент успел выпрыгнуть из-под обваливающихся строительных лесов в Лубянском проезде в центре Москвы. По словам девушек, чудом спасшийся парень после инцидента поверил в Бога.
"Парень выходил, мы видели, как начался обвал. Он выбежал, и за ним это всё обрушилось. Он перекрестился и сказал: "Я начал верить в Бога", — говорят очевидицы.
Тротуар завален строительными конструкциями: Лайф снял с дрона последствия обрушения лесов в центре Москвы
Девушки добавили, что леса сложились как карточный домик, одной из прохожих пришлось выбежать на дорогу, чтобы не оказаться под завалами.
Напомним, строительные леса обрушились днём 15 февраля в Лубянском проезде в центре Москвы. Конструкция начала падать прямо на прохожих, некоторые успели убежать из опасной зоны. Однако без пострадавших не обошлось — одну женщину увезли в больницу с травмой головы.
Сейчас движение у места происшествия открыто по одной полосе, оно затруднено. Автолюбителей просят выбирать пути объезда. Также временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38.
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