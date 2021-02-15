Очевидцы — о счастливчике, который спасся из-под падающих лесов в центре Москвы: Перекрестился и сказал: "Я начал верить в Бога"

Очевидцы рассказали о счастливчике, который выпрыгнул из-под падающих лесов в центре Москвы. Видео © LIFE

Очевидцы рассказали Лайфу о счастливчике, который в последний момент успел выпрыгнуть из-под обваливающихся строительных лесов в Лубянском проезде в центре Москвы. По словам девушек, чудом спасшийся парень после инцидента поверил в Бога.

"Парень выходил, мы видели, как начался обвал. Он выбежал, и за ним это всё обрушилось. Он перекрестился и сказал: "Я начал верить в Бога", — говорят очевидицы.

Девушки добавили, что леса сложились как карточный домик, одной из прохожих пришлось выбежать на дорогу, чтобы не оказаться под завалами.

Напомним, строительные леса обрушились днём 15 февраля в Лубянском проезде в центре Москвы. Конструкция начала падать прямо на прохожих, некоторые успели убежать из опасной зоны. Однако без пострадавших не обошлось — одну женщину увезли в больницу с травмой головы.

Сейчас движение у места происшествия открыто по одной полосе, оно затруднено. Автолюбителей просят выбирать пути объезда. Также временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38.

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