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В Германии рассказали подробности о веществе, найденном в крови Навального

Какое именно ведомство занималось анализом, в бундестаге не уточнили.

15 февраля 2021, 13:31
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<p>Фото © Пресс-служба Мосгорсуда РФ</p>

Фото © Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Следы вещества, обнаруженного в крови российского блогера Алексея Навального немецкими специалистами, идентичны тем, что были найдены на бутылке из-под воды, которая якобы была привезена в ФРГ его сторонниками, и других предметах. Об этом говорится в ответе немецкого правительства на запрос от фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.

"Да", — цитирует РИА "Новости" ответ кабмина ФРГ, данный на вопрос депутатов о том, идентичны ли следы вещества.

В бундестаге раскрыли, кто охранял Навального во время его пребывания в Германии

В бундестаге раскрыли, кто охранял Навального во время его пребывания в Германии

При этом в бундестаге не стали раскрывать подробности того, какое ведомство установило следы данного вещества, указав, что данная информация "особенно сильно затрагивает общественные интересы, поэтому на неё нельзя ответить".

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали, что блогер мог отравиться психостимулятором, однако позже главврач омской больницы назвал основной диагноз. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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