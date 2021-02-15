В Германии рассказали подробности о веществе, найденном в крови Навального
Какое именно ведомство занималось анализом, в бундестаге не уточнили.
Фото © Пресс-служба Мосгорсуда РФ
Следы вещества, обнаруженного в крови российского блогера Алексея Навального немецкими специалистами, идентичны тем, что были найдены на бутылке из-под воды, которая якобы была привезена в ФРГ его сторонниками, и других предметах. Об этом говорится в ответе немецкого правительства на запрос от фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.
"Да", — цитирует РИА "Новости" ответ кабмина ФРГ, данный на вопрос депутатов о том, идентичны ли следы вещества.
При этом в бундестаге не стали раскрывать подробности того, какое ведомство установило следы данного вещества, указав, что данная информация "особенно сильно затрагивает общественные интересы, поэтому на неё нельзя ответить".
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали, что блогер мог отравиться психостимулятором, однако позже главврач омской больницы назвал основной диагноз. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.
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