В Германии рассказали подробности о веществе, найденном в крови Навального

Следы вещества, обнаруженного в крови российского блогера Алексея Навального немецкими специалистами, идентичны тем, что были найдены на бутылке из-под воды, которая якобы была привезена в ФРГ его сторонниками, и других предметах. Об этом говорится в ответе немецкого правительства на запрос от фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.