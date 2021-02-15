В бундестаге раскрыли, кто охранял Навального во время его пребывания в Германии
Блогера сопровождали с момента въезда в страну и до вылета в Россию.
Фото © Пресс-служба Мосгорсуда РФ
Российский блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Германию и вплоть до возвращения в РФ находился под защитой спецслужб. Об этом говорится в ответе Правительства ФРГ на запрос от фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.
"С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции", — цитирует РИА "Новости" ответ кабмина ФРГ.
Отмечается также, что с 22 августа 2020 года по 17 января 2021 года Навальному, как личному гостю канцлера ФРГ Ангелы Меркель, была обеспечена охрана со стороны немецких сил безопасности. Правительство ФРГ также утверждает, что Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш. На вопрос, не могли ли и они подвергнуться воздействию вещества, которым якобы отравили блогера, в бундестаге ответили отрицательно.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали, что блогер мог отравиться психостимулятором, однако позже главврач омской больницы назвал основной диагноз. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.
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