Тротуар завален строительными конструкциями: Лайф снял с дрона последствия обрушения лесов в центре Москвы

Запись с места обрушения строительных лесов в Москве. Видео © LIFE

Сотрудники экстренных служб работают у дома № 21, строение 2 по Лубянскому проезду в Москве, где сегодня днём рухнули строительные леса. Лайф побывал на месте инцидента и снял с дрона последствия обрушения конструкций.

При обрушении лесов был травмирован один человек, пострадавший госпитализирован. Об этом со ссылкой на столичный главк МЧС РФ сообщает РИА "Новости".

Как уточнили в Дептрансе Москвы, из-за случившегося временно изменены маршруты некоторых автобусов, а также электробуса № 38. Пассажиров просят быть внимательными к объявлениям водителей.

Как уже писал Лайф, леса рухнули на прохожих. По неофициальным данным, существует угроза дальнейшего обрушения.

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