Учёные выяснили, какие штаммы коронавируса гораздо опаснее "британских"

"Южноафриканские" штаммы коронавируса нового типа сопротивляются антителам значительно лучше "британских". К такому выводу пришли молекулярные биологи из Института Пастера во Франции, соответствующее исследование опубликовано на научном портале bioRxiv.

"Наши опыты показали, что антитела людей, которые перенесли CoViD-19, нейтрализовали "британский" штамм коронавируса так же хорошо, как и его классическую разновидность D614G. "Южноафриканская" же версия вируса оказалась более проблематичной: значительная часть образцов плазмы переболевших на неё почти не действовала или не действовала вообще", — пишут исследователи.

О появлении более заразного "британского" коронавируса-мутанта стало известно в середине декабря прошлого года. По словам учёных, прародитель подобных штаммов появился на территории Уэльса ещё в сентябре 2020 года. В конце ноября он приобрёл ещё около 17 мутаций, после чего стал стремительно распространяться по всей Великобритании. Сейчас это доминирующий штамм коронавируса в стране. Наблюдения показали, что он примерно в 1,7–2 раза быстрее других разновидностей SARS-CoV-2, поэтому за довольно короткое время успел проникнуть в некоторые страны Европы и Азии. Штаммы со схожим набором мутаций учёные также обнаружили в Бразилии и ЮАР.

При изучении подобных разновидностей коронавируса французские учёные под руководством Оливье Шварца выяснили, что антитела по-разному действуют на "британский" и "южноафриканский" штаммы SARS-CoV-2. В ходе работы они экспериментировали с плазмой крови 83 жителей Орлеана, которые переболели CoViD-19. У них собрали образцы крови и проследили, как антитела будут взаимодействовать с вирусными частицами и клетками, заражёнными "британскими" и "южноафриканскими" штаммами инфекции.

Оказалось, что "британскую" разновидность коронавируса антитела нейтрализовали почти так же хорошо, как и классический штамм D614G, подавив инфекцию в 79 из 83 случаев. Однако с "южноафриканской" разновидностью антитела справились лишь в 40% случаев. Аналогичная ситуация наблюдалась с пробами крови двух десятков французов, получивших вакцину компании Pfizer. "Британский" штамм появившиеся после прививки антитела подавляли хорошо, а от "южноафриканского" клетки защищали далеко не всегда.

Шварц и его коллеги из Института Пастера выразили надежду, что дальнейшие исследования помогут понять, характерен ли такой исход и для других существующих вакцин, а также оценить последствия подобного частичного проникновения вируса в организм человека.

Ранее Лайф сообщал, что в России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления "британской" мутации коронавируса.

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