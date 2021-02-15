В Магаданской области списали 240 доз вакцины от ковида из-за сломанного морозильника

В Сусуманском округе Магаданской области пришлось списать 240 доз вакцины от коронавируса. Причиной стал выход из строя морозильного оборудования для хранения препарата. Об этом сообщил на совещании в правительстве региона губернатор Сергей Носов.

"Не можете обеспечить сохранность вакцины с помощью аппаратных методов, проверяйте каждый час температуру холодильных установок. Составьте график и лично контролируйте сохранность вакцины. Таких историй повториться больше не должно", — заявил глава региона.

Губернатор пообещал взять ситуацию под личный контроль. По факту произошедшего уже проводится проверка прокуратурой региона. Отмечается, что особое внимание будет обращено на функционирование холодильного оборудования, включая наличие резервных источников питания и стабилизаторов напряжения.

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