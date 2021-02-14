Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Лайф разбирался, из чего состоят предложенные россиянам препараты и как они работают.

Это отпечатанная на 3D-принтере модель коронавирусного "шипа" — Spyke-белка (spyke — "шип"). Такими покрыта вся поверхность частицы SARS-CoV-2. Это его крючки — он цепляется ими за рецептор клетки-жертвы и добивается, чтобы она его "проглотила", а там начинает процесс сборки своих репликантов, то есть копий.

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Казалось бы, ничтожный отросток, а такая у него многосложная структура. И иметь о ней хотя бы поверхностное представление очень пригодится для понимания принципов действия созданных в России вакцин от CoViD-19.

"Спутник V"

Берётся аденовирусная частица. Напомним, аденовирусы вызывают ОРВИ, фарингиты и прочий кошмар верхних дыхательных путей. Но кошмар этот начинается только по вине молекулы ДНК, которая находится внутри частицы. Именно она запускает программу "сборки себе подобных" (репликации). Без неё это просто пустое "тело". Так вот, создатели "Спутника V" эту ДНК из "тела" удалили, а вместо неё внутрь "подложили" другой ген, а именно тот, который запускает процесс сборки того самого ковидного отростка — Spyke-белка.

Таким образом, оболочка аденовируса с необычной начинкой попадает, скажем, в кровяную клетку вакцинированного, начинка немедленно приступает к своей подрывной деятельности, и вскоре из оккупированной клетки один за другим вылетают "шипы" SARS-CoV-2, сделанные из материалов самой клетки. При виде чужеродных элементов в организме, образно говоря, раздаётся по радио голос Левитана — иммунитет объявляет всеобщую мобилизацию, начинается выработка антител особой "конструкции", способных обезвредить именно эти вражеские Spyke-белки. То есть это некий обман защитной системы организма во спасение.

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Благодаря такой хитрости получается, что при попытке заражения проникшим в тело привитого ковидным частицам делать становится просто нечего: их уже встречают "натренированные солдаты", хорошо знакомые с этим "шипованным" вооружением.

"Эпиваккорона"

Разработчики этой вакцины решили не брать ген Spyke-белка, а использовать три уже готовые (искусственно синтезированные) составные части "спайка". Вспоминаем картинку в начале статьи, иллюстрирующую великое множество деталей. Среди них выбрали те, на которые иммунитет сильнее всего реагирует. Такие посторонние элементы в вирусологии называют антигенами, потому что при их появлении в организме начинают вырабатываться антитела. Эти "кусочки" заключили внутрь белков-носителей, и всё это вместе впитал в себя гидроксид алюминия — он служит дополнительным усилителем защитной реакции организма. По данным Роспотребнадзора, в препарате содержится также дигидроортофосфат калия, хлорид калия, гидрофосфат натрия, поваренная соль и вода.

Тройка антигенов после введения вакцины попадает в клетки под названием В-лимфоциты — это разновидность лейкоцитов в нашей крови, они крайне необходимы иммунной системе. В "военное время" (то есть в случае подобных вторжений) такая клетка превращается в фабрику по производству антител и выпускает их тысячами каждую секунду. Как сообщает РИА "Новости", эта армия получается вполне дееспособной: в сыворотке крови привитых добровольцев SARS-CoV-2 успешно уничтожается.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

— Летом мы вышли на клинические исследования на ста добровольцах, которые успешно прошли вакцинацию, было показано, что вакцина вызывает формирование антител и легко переносится. В настоящее время завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах старше 60 лет. Мы получили положительные результаты, вакцина легко переносилась, у неё не было сильных нежелательных явлений. Рассчитываем, что иммунитет от вакцины будет сохраняться в течение года, — рассказала исполняющая обязанности заместителя генерального директора центра "Вектор" по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

"Ковивак"

Эта вакцина сделана классическим способом: от частиц SARS-CoV-2 не отделяли никаких генов и фрагментов — их взяли целиком и инактивировали. Проще говоря, убили. Это сделали с помощью токсичного вещества — бета-пропиолактона. Когда-то вместо него использовали формальдегид, но он действует гораздо медленнее. Как пояснили в центре Чумакова, мёртвый вирус уже не может вызвать заболевание, зато способен добиться ответной реакции иммунитета. В то же время, по словам учёных, при производстве такого препарата принципиально важно не перегреть "бульон" с коронавирусом, потому что от высокой температуры патогенные частицы могут видоизменяться, тогда вырабатываемые антитела окажутся бессильны перед лицом реального, живого ковида. Но это единственное, что может стать причиной неэффективности "Ковивака", заверили разработчики.

Что ещё не ясно

Стоит отметить, что пока лишь по вакцине "Спутник V" есть опубликованные результаты всех трёх фаз клинических испытаний. По остальным препаратам исследования ещё ведутся. При этом "Эпиваккорона" официально зарегистрирована ещё в октябре 2020 года, а "Ковивак" планируют зарегистрировать 16 февраля 2021 года.

По большому счёту, окончательно об эффективности и безопасности вакцины можно говорить лишь после долгих лет исследований. Но, как заверил доктор медицинских наук Антон Ершов, подобные представления весьма далеки от реальности.

— Ни одна вакцина за всю историю человечества не выходила на рынок с результатами долгосрочных исследований, для которых требуются годы, — заверил врач.

Между тем учёные знакомятся с имеющимися данными о вакцинах и приходят к выводу, что для полноценной картины информации пока не хватает. К примеру, молекулярный биолог Ольга Матвеева подозревает, что для "Эпиваккороны" не совсем удачно выбрали фрагменты Spyke-белка.

— Шесть пептидов, описанных в патенте, расположены во фрагментах шиповидного белка, которые практически невидимы для иммунной системы человека, не могут являться В-клеточными эпитопами и не могут провоцировать производство нейтрализующих антител, — пишет она в издании "Троицкий вариант — Наука".

Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

Исследователь упомянула также об открытом письме в Минздрав добровольцев, принявших участие в испытаниях новосибирской вакцины. В опубликованном тексте говорится, что собственная попытка провериться на антитела после прививки привела их к неутешительному выводу.

— Мы самостоятельно и за свой счёт проверяем у себя уровень антител, однако все полученные результаты ниже референсного значения. "Вектор" утверждает, что определить нужные антитела можно только их тест-системой, но держит её в тайне. Заказать такой тест самостоятельно в лаборатории нельзя. В такой ситуации возникают сомнения в эффективности вакцины у многих участников исследования и у тех, кто уже успел получить вакцину в рамках гражданской вакцинации, — написано в открытом письме.

Впрочем, стоит принять во внимание важную деталь: участники испытаний не уточнили, на какие именно антитела они проверялись. Как ранее пояснил в интервью Лайфу врач, в случае с "Эпиваккороной" и "Спутником" показателем эффективности и безопасности может быть только тест на антитела к Spyke-белку, а не к N, M или каким-либо другим.

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